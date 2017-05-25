快訊PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
楊梅雙榮里親子館要像大樹一樣 預計年底動工
2017-05-25 14:49
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府規劃斥資2000萬元，新建楊梅區雙榮里親子館兼里民活動中心，楊梅區長姚敦明說，雙榮里活動中心新建案已進行到細部設計審查階段，預計7月申請建築執照、11月動工，明年9月就能完工。
楊梅區雙榮里位於楊梅、中壢、新屋與觀音4區的交界處，居民過去總覺得住在三不管地帶，建設較其他地方少，所以桃園市長鄭文燦規劃，在雙榮里兒八公園內設置親子館兼里民活動中心，讓居民有更好的休閒活動空間。
姚敦明今天向居民說明工程進度，他說，雙榮里興建親子館兼里民活動中心，以公園樹木為設計發想，希望營造孩童在樹下遊戲的環境；建築為呼應公園景觀，延伸出2.5公尺深度的陽台，方便民眾在陽台上欣賞公園景致；外牆將以清水混凝土與黑白色系格柵，營造極簡風格，並達到節約能源的效果。
雙榮里親子館兼里民活動中心的總樓地板面積，將有近600平方公尺，預計7月申請建築執照、9月進行工程招標作業，姚敦明希望，11月動工後，明年9月就能完工，讓雙榮里的生活機能更完善。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 中南部雨勢加大 9縣市大雨特報！
- 政策轉彎！端午國道免收費時段 4天統為0~5時
- 可口可樂裁員 高市勞工局：協助失業勞工媒合就業
- 提倡尊重發言權 伏爾泰名言搬進環評會場
- 端午應景食品抽查 投縣3件不合格
網友回應
熱門新聞
- 男星月花30萬養4女買不起房 網友怒譙想燒炭
- （獨家）豬哥亮曾爆有新歡 「她」奔靈堂遺孀沒攔阻
- 寶馬酒駕男拒不下車 警棍破窗祭9萬罰單加扣車
- 20幾歲男子堅信詐騙老梗 警教報假帳號才識破
- 比擬同婚釋憲 李來希：軍公教權益要靠自己爭取
- 5.8億門檻高？洪總：花錢製造效益
- 天后宮轉型天王宮 這些歌手都在華納鍍金
- 對柯潔第二場開打 AlphaGo再贏將完勝
- 女星機上血崩流產 堅持不向命運低頭
- 一場「滅頂」行動 滅掉頂新魏家兄弟1200億財產
- 金宇彬原想隱瞞父母做化療 決心公開罹癌全因...
- 議程變更爆爭議 花縣議員推擠互嗆
- 少浪柔情歌聲 讓阿嬤目眶紅
- 軟銀投資40億美元 成輝達第4大股東
- 巴西主教總會批總統 缺道德條件留任
- 笨賊進銀行偷硬幣 當場被逮
- 桃市公設地檢討 今年將解編逾700公頃
- 貨幣供給續黃金交叉 台股萬點添柴火
- （獨家）索非亞遭圍剿為何沒聲援？唱片圈姪女說話了
- 唯數增加昱泉持股 溢價28.5％、昱泉早盤大漲
- 台股開盤上漲14.78點 報10059.20點
- 中鋼黑熊傘發放大亂 工讀生集體走人
- 美官員搶公布凶嫌 英國不悅
- 台灣大鳴大放 中國醜態畢露
- 斷深海閻王腳筋 朱雪璋判6年妻5月
- 營救李明哲 國安局：窮盡一切作為
- NBA》雪上加霜！瀕臨淘汰 塞爾提克卻再傳傷兵
- 《醫師建議》帕金森氏症中後期 不宜開車
- 5/25重要財經新聞一覽
- 議員提案家長會決定性平教材 社民黨抗議
- 新台幣升值等衝擊 4月製造業景氣連4跌！
- 涉竄改水產品效期 富立洋老闆等7人緩起訴
- 亞洲少年跆拳賽 陳詩欣掌兵符
- （影音）大戰將至！《冰與火》第7季最新預告登場
- 復育有成 鳥松濕地水雉現蹤
- 紅腫臉掰掰…舒淇獨門抗過敏法94狂
- 獨家》同婚釋憲前 總統令綠縣市首長「回應注意平衡」
- 史特拉斯堡女網》雙詹晉4 大詹紅土10連勝
- 台中港國際郵輪 今年僅來兩艘
- 嘉市免費子宮頸癌疫苗 升為九價
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：楊梅雙榮里親子館要像大樹一樣 預計年底動工
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分