楊梅雙榮里親子館要像大樹一樣 預計年底動工

2017-05-25 14:49

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府規劃斥資2000萬元，新建楊梅區雙榮里親子館兼里民活動中心，楊梅區長姚敦明說，雙榮里活動中心新建案已進行到細部設計審查階段，預計7月申請建築執照、11月動工，明年9月就能完工。

楊梅區雙榮里位於楊梅、中壢、新屋與觀音4區的交界處，居民過去總覺得住在三不管地帶，建設較其他地方少，所以桃園市長鄭文燦規劃，在雙榮里兒八公園內設置親子館兼里民活動中心，讓居民有更好的休閒活動空間。

姚敦明今天向居民說明工程進度，他說，雙榮里興建親子館兼里民活動中心，以公園樹木為設計發想，希望營造孩童在樹下遊戲的環境；建築為呼應公園景觀，延伸出2.5公尺深度的陽台，方便民眾在陽台上欣賞公園景致；外牆將以清水混凝土與黑白色系格柵，營造極簡風格，並達到節約能源的效果。

雙榮里親子館兼里民活動中心的總樓地板面積，將有近600平方公尺，預計7月申請建築執照、9月進行工程招標作業，姚敦明希望，11月動工後，明年9月就能完工，讓雙榮里的生活機能更完善。