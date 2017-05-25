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提倡尊重發言權 伏爾泰名言搬進環評會場

2017-05-25  12:38

〔記者楊綿傑／台北報導〕「我不同意你的意見，但是我誓死捍衛你說話的權利」環保署環評會議室近日貼出這個標語，環保署副署長詹順貴指出，這是緣起於上次審理六輕四期擴建案的發言混亂情形，為了未來開會時提醒正反方要尊重彼此發言權利。

環評會議為保持公開透明，都會開放民眾申請入場旁聽甚至發言，也因此開發案件審查場合成為開發單位及反對單位爭相表達意見的場合。而日前六輕四期擴建案4.6、4.8及4.9期送進環評會議討論時，不僅現場民眾擠得水洩不通，支持與反對兩方在發言時，發生民眾拍桌、吵鬧干擾、打斷對方發言等情形，當時主席詹順貴不時得發言制止。

詹順貴表示，會議已經提供一個資訊開放及陳述意見的平台，他認為不管是支持還是反對開發案的民眾，即便對開發單位或是目的事業主管機關的發言有不認同的地方，都不適合在這個地方拍桌、叫罵，甚至是不讓對方講話。

詹順貴說，會議中基本上每個民眾都有3分鐘發言時間，常有人超過他都盡量滿足，他希望無論如何要尊重對方發言，然後陳述自己的意見去說服委員，所以未來都會先提醒雙方先去看看板，尊重彼此發言權利。

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  • 提倡尊重發言權，伏爾泰名言搬進環評會場。（記者楊綿傑攝）

    提倡尊重發言權，伏爾泰名言搬進環評會場。（記者楊綿傑攝）

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