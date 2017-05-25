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企業捐復康巴士助教養院 院生出門更方便

鄭圭華（後排左二）捐復康巴士給八里愛心教養院，院生小雪（前右）、蕙君（前左）由院長謝鑫敏（後排右）陪同到市府表達感謝。（記者何玉華攝）

2017-05-25  12:32

〔記者何玉華／新北報導〕專營國光牌潤滑機油的建偉股份有限公司總經理鄭圭華，25日捐贈1輛復康巴士給新北市立八里愛心教養院，由新北市長朱立倫代表受贈；鄭圭華表示，希望能幫助這群行動不便的孩子，延續先生李偉生前熱心助人的胸懷，也是對先生的感念。八里愛心教養院院長謝鑫敏也帶著院生小雪和蕙君到場感謝。

李偉創辦建偉公司，以「回饋社會，永續經營」為理念，經常走訪社會各角落幫助弱勢，最遠曾到過花蓮偏鄉，捐車給當地衛生所，以解決偏區老人就醫的交通問題，近年來則是結合公益社團，捐贈各項民生物資給弱勢家庭。

鄭圭華說，曾跟著在法鼓山當志工的長輩到教養院，幫忙給院童餵飯，月前，跟著黃姓好友參觀八里華富山上的新北市立八里愛心教養院，看到院生出入以輪椅代步，非常心疼，決定捐贈復康巴士，方便院生出門。

朱立倫表示，這是新北市第422輛復康巴士，並且指定給愛心教養院使用，幫助行動不便的院生；新北復康巴士數量是全國第一，但因身障人口有16萬餘人，也是全國最多，其中有8萬人是肢體障礙或年老失能的長輩，出門仰賴康巴士，隨著車輛數增加的同時，營運費用也跟著增加，是一筆可觀的數字，希望各界也可以捐贈營運費用。

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  • 八里愛心教養院小雪（前右）和蕙君感謝鄭圭華（後排右）女士捐復康巴士，左為社會局副局長林昭文。（記者何玉華攝）

    八里愛心教養院小雪（前右）和蕙君感謝鄭圭華（後排右）女士捐復康巴士，左為社會局副局長林昭文。（記者何玉華攝）

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