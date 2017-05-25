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全台抽驗粽子 776件樣品5件不合規定

2017-05-25  10:56

〔記者吳亮儀／台北報導〕下週就是端午節，食品藥物管理署和各地衛生局抽驗粽子，發現3件菜脯檢出苯甲酸超標、1件醬料檢出苯甲酸超標，及1件鹼粽檢出硼酸及其鹽類，並提醒消費者應慎選食材。

在776件樣品中，驗出5件不合規定，僅佔不到1％。抽驗主要抽樣粽子、糯米、蝦米、香菇、菜脯、蛋黃、醬類及畜產品等各式粽類食材及醬料，檢驗重點包括相關食品衛生標準、防腐劑、著色劑、漂白劑、硼砂及動物用藥。

食藥署說明，製作鹼粽過程中不得添加未經許可的「硼砂」添加物，可改以「三偏磷酸鈉」，違者可處六萬元到兩億元罰款。其餘添加物超標的商品，可處業者三萬元到三百萬元罰款。

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  • 食品藥物管理署和各地衛生局抽驗粽子，發現3件菜脯檢出苯甲酸超標、1件醬料檢出苯甲酸超標，及1件鹼粽檢出硼酸及其鹽類。圖為中市衛生局查獲違規添加硼砂鹼粽。（資料照）

    食品藥物管理署和各地衛生局抽驗粽子，發現3件菜脯檢出苯甲酸超標、1件醬料檢出苯甲酸超標，及1件鹼粽檢出硼酸及其鹽類。圖為中市衛生局查獲違規添加硼砂鹼粽。（資料照）

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