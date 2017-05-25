10大教育團體要求汰除不適任老師 修法改變教評會師師相護
10大教育團體要求汰除不適任老師，要求修法解決「教評會師師相護」的問題。（記者林曉雲攝）
〔記者林曉雲／台北報導〕全國中小學校長協會、台灣少年權益促進聯盟、人本教育基金會、全家盟、台家盟等10大教育團體今早召開記者會，指汰除不適任老師平均要花6到10年，呼籲教育部對於教評會「球員兼裁判 、師師相護」的問題，應儘速修法解決，「讓不適任教師退場就是救學生」。
10大教育團體也宣布，將拜會立法院教育委員會13位委員，遊說修改教師法等法令，使教評會組成的教師比例，由2分之1降到5分之2，未兼行政教師不得超過2分之1，並落實教師實質考核，逐步比照公務人員甲等比例，8月將公告支持或反對的立委名單。
教育部日前回應，為加速處理不適任教師案件，會由主管機關成立專審會，組成由首長推派，調查及輔導小組則由教育部建置，直接指導學校處理相關事件，預計今年6月完成修訂程序，8月開始執行。
全校協理事長翁慶才指出，教育部的回應乍看很迅速，但所提方法只能治標、無法治本，因為最關鍵的問題在於，教評會成員和專審會的比例衍生「教師球員兼裁判、師師相護」的爭議，急需解決，早在10年前，行政院會就通過「教師法」修正草案，送交立法院審議，包括把教評會組成的教師比例由2分之1降到5分之2，以避免「師師相護」，教育部應重新推動修法。
全家盟榮譽理事長吳福濱表示，不適任老師猶如校園不定時炸彈，然而現行教評會制度容易受人情左右，處理時間冗長，往往需花6到10年才能汰除不適任老師，校園反而成了不適任老師的庇護所，師師相護，受苦的是學生。
台家盟理事長謝國清表示，當校內開會決定解聘、提報擬似不適任老師後，案子即應由官方接手，成立縣市層級教評會，例如市立學校交給教育局、國立學校交給教育部，一旦遭解聘教師提出行政訴訟，也應由官方處理，別讓壓力都落在行政人員的身上。
10大教育團體包括：全國中小學校長協會、台灣少年權益促進聯盟、公民監督國會聯盟、人本教育基金會、台灣家長教育聯盟（台家盟）、全國家長團體聯盟（全家盟）、全國家長會長聯盟（全長聯）、赤子心過動症協會總會、中華民國學習障礙協會、中華民國各級學校家長協會。
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