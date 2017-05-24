高雄「廟埕有影美」 邀三代同堂逗陣來看電影

2017-05-24 23:07

〔記者張忠義／高雄報導〕有感於現代社會小家庭的生活型態衍生長輩關懷、照顧問題，缺少傾聽，而造成親子關係日漸疏離，慶聯、港都有線電視今天舉辦「慶聯港都好生活-廟埕有影美~親子愛相伴電影院」6場巡迴廟埕親子電影院起跑。

6場巡迴活動場次如下：5/27（六）三鳳宮、6/3（六）北極亭、6/10（六）廣濟宮、6/17（六）高雄關帝廟、7/1（六）鳳儀宮、7/8（六）萬興宮，每場皆於於晚間6點半開始，邀請高雄市民放下工作，陪伴家中長輩及孩童，重拾親情。

「慶聯港都好生活-廟埕有影美~親子愛相伴電影院」以「三代同堂‧親子愛相伴」為精神，播放電影則精選寓有「親情」教育意義的3部國片「神廚」、「親愛的奶奶」、「我們全家不太熟」，期使透過電影喚起大眾對親情關懷的重視；此外，現場週邊活動串連長輩及兒童居家安全照護主題，推出「愛要大聲說-祖孫餅」限量分享活動，祖孫餅取其「竹筍餅」諧音，口感鹹香酥脆，邀請親子共享祖孫餅，重溫祖孫情。

還有親子桌遊、用腳踢的彈珠台、記憶九宮格、疊杯挑戰、體適能教學，以及免費限量社區美食、3D虛擬眼鏡贈送以及集章抽獎活動，期望藉此了解居家安全照顧常識，也讓親子情感提升。