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同婚2年內修法！ 黃國昌籲：立法院應加快腳步

2017-05-24  16:48

〔即時新聞／綜合報導〕同婚釋憲的結果在眾所矚目下揭曉，大法官釋字748號解釋，民法未保障同婚是為違憲。時代力量立委黃國昌在臉書指出，「這號解釋，讓台灣的人權保障向前邁進一大步」。

黃國昌PO文表示：「給大法官肯定，立法院應加速修法。大法官釋字748號解釋：1.民法未使相同性別二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係，違反憲法第22條保障人民婚姻自由及第7條保障人民平等權之意旨。2.有關機關應於本解釋公布之日起2年內，依本解釋意旨完成相關法律之修正或制定。至於以何種形式達成婚姻自由之平等保護，屬立法形成之範圍。3.逾期未完成相關法律之修正或制定者，相同性別二人為成立上開永久結合關係，得依民法規定，向戶政機關辦理結婚登記。」

黃國昌指出，「這號解釋，讓台灣的人權保障向前邁進一大步。立法院應加快腳步修法回應，早日還給同志伴侶長久遭剝奪的憲法權利」。

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  • 同婚釋憲結果出爐，黃國昌表示，這號解釋讓台灣的人權保障向前邁進一大步。（圖擷取自黃國昌臉書）

    同婚釋憲結果出爐，黃國昌表示，這號解釋讓台灣的人權保障向前邁進一大步。（圖擷取自黃國昌臉書）

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