市議員賴朝國爭取水溝加蓋 建設局稱無經費

2017-05-24 13:44

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅區民生路四段333巷，上下班車輛往來頻繁，但兩側水溝未加蓋，部分住戶雖自行加蓋，但水泥蓋面破損嚴重，民眾夜間行車一不小心即可能掉進溝內，居民向市議員賴朝國陳情，賴朝國今天邀建設局等會勘，要求兩側水溝儘快全面加蓋，經費約需400萬元。

劉姓居民表示，大雅區民生路四段333巷路面寬度僅約4米，由於附近住家、工廠愈來愈多，上下班尖峰時間車水馬龍，車輛很多，但兩側水溝因未加蓋，會車時險象環生，尤其有的路段，一旁住家自行在水溝上加蓋，因往來車輛輾壓，嚴重破損，有的則沒有加蓋，水溝蓋有的有、有的沒有，夜間看不清楚，車輛很容易卡或掉進溝中，影響行車安全。

賴朝國今天邀建設局等會勘指出，大雅區民生路四段333巷長約200米，兩側水溝全面加蓋，經約需400多萬元，希望市府能趕在今年動工完成加蓋；但建設局表示沒有經費。

賴朝國表示，該區為農地重劃區，希望市府動用農地重劃基金，在今年施作完成；建設局表示，農地重劃基金需經地政局評議審查通過，只要地政局同意動用農地重劃基金，建設局可以代為施作。