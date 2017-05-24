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動保人士遭打 盼彰縣府再開一次說明會

2017-05-24  13:26

〔記者彭琬馨／台北報導〕本月20日舉辦說明會卻遭圍毆的動物保護團體「台灣NOE行動組織」上午北上立法院召開記者會。動保團體強調，動物園區絕對不是髒臭之處，卻遭抹黑成「燒貓燒狗的地方」，盼能再次回到當地舉行說明會，也會對施暴人士提起告訴。

彰化縣政府預計在溪州公園旁興建可愛動物園區，20日原先預計舉辦簡報說明會，來自各地動保團體手舉標語聲援縣府，但當地居民擔心是動物收容所、有所不滿，最後演變成動保人士與溪州鄉民的流血衝突，造成五人受傷掛彩。

台灣NOE行動組織今至立法院遞交陳情書，國民黨立委陳學聖、時代力量立委林昶佐、民進黨立委蔡培慧、陳曼麗都到場聲援。理事長李榮峰強調，希望之後能再開一次說明會，讓鄉親了解園區是服務犬訓練學校，而不是亂七八糟的地方，當天受縣府動保處邀請出席解說演講，卻遭抹黑，李榮峰表示，一定會對打人者提出告訴。

民進黨立委蔡培慧表示，該園區是服務犬訓練基地，應好好與居民溝通，不應因任何因素停下溝通腳步；國民黨立委陳學聖則說，縣府應讓雙方有對話、了解彼此立場。

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  • 針對20日彰化溪州服務犬訓練學校說明會百人流血衝突事件，台灣NOE行動組織等動保團體24日於立法院外召開記者會，希望彰化溪洲鄉民能夠和平理性的溝通。（記者羅沛德攝）

    針對20日彰化溪州服務犬訓練學校說明會百人流血衝突事件，台灣NOE行動組織等動保團體24日於立法院外召開記者會，希望彰化溪洲鄉民能夠和平理性的溝通。（記者羅沛德攝）

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