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美河市公共車道變公設賣住戶 居民抗議日勝生

2017-05-24  12:24

〔記者翁聿煌／新北報導〕捷運聯開案美河市社區再生糾紛！美河市住戶向台北市議員王鴻薇投訴，美河市社區二樓區有一條約1公里長的室內公共車道，可連通新店區環河路及中華路，依環評計畫需提供給社區外民眾通行使用，管委會主委李俊龍控訴日勝生在住戶不知情下，將公共車道產權灌入公設面積，造成全體住戶6.6億元的權利損失，要求合建的捷運局和日勝生賠償。

日勝生物業管理部經理黃士展說，公共車道列入公設均載明於與住戶與買賣合約中，日勝生未蓄意欺騙住戶；但是李俊龍反駁，這麼重要的權益，未見諸於買賣合約條文，而是隱藏在合約後面的附圖中，且住戶原以為該條公共車道，僅為社區內自用停車場的聯外車道，日勝生並未告知是供「公共使用」。

台北市議員王鴻薇今天到場聲援美河市管委會，她指責共同起造的捷運局，不應放任日勝生將價值6.6億元的公共車道產權，當成社區公設賣給不知情的住戶，捷運局正在規劃將二樓商場租出去，車道也等於是為美河市商場而設，形同「圖利建商，住戶買單！」

到場的新北市議員陳儀君說，美河市當初也承諾要提供450個車位，回饋給周遭新店區中華、百福、福民3里的住戶，以每個月2千元優惠租用15年，但是如今部分車位已經賣給社區住戶，且回饋條件被改為第一年2千元，第2年以後8折，令各里辦公室無法接受。

王鴻薇要求捷運局代表，站在既是起造人又是住戶立場上，應要求日勝生給合理交待 ，否則在公共車道產權未解決前，捷運局的商場也不應招標啟用，造成社區的交通和公共安全問題。

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  • 美河市住戶抗議建商把公共車道賣給住戶當公設。（記者翁聿煌攝）

    美河市住戶抗議建商把公共車道賣給住戶當公設。（記者翁聿煌攝）

  • 美河市社區內兩端連通的公共車道，依法需對外開放，卻被計入住戶的公設面積。（記者翁聿煌攝）

    美河市社區內兩端連通的公共車道，依法需對外開放，卻被計入住戶的公設面積。（記者翁聿煌攝）

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