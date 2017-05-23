美國評比最好大學是哪間？台灣學生全猜錯

蘇阿麗說，美國政府沒有大學排名的評比，學生若想赴美留學，應深入了解評估後依據喜好做出選擇。圖為哈佛大學校園。（美聯社）

2017-05-23 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會文化官蘇阿麗日前受邀到基隆商工演講，席間她提問，「依據美國政府的評比，哪一所大學是美國最好的學校？」，學生紛紛搶答哈佛、耶魯、麻省理工學院等名校，但蘇阿麗說，正確答案是「美國政府沒有這樣的評比」，學生若想赴美留學，應深入了解評估後依據喜好做出選擇，那就是最好的學校。

即將卸任離台的蘇阿麗（Ms. Alys Spensley）日前受教育部邀請，赴基隆商工以「美國多元文化與留學美國」為題進行校園演講，席間與學生有上述互動。

蘇阿麗也鼓勵學生破除刻板印象、接受不同文化並開啟全球視野。她舉例，一般美國人對台灣的刻板印象大多是美食、夜市、每天都要吃米飯、每個人早上都要練功夫或太極等。她因此現場向學生調查「早上起床會練功夫的同學請舉手」，結果沒有人舉手，她藉此鼓勵學生，要打開心胸去認識不同文化的真實面，才不會被刻板印象所誤導。