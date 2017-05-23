| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
涉竄改「金平膜衣錠」效期再賣 負責人收押禁見
 首頁 > 生活

美國評比最好大學是哪間？台灣學生全猜錯

蘇阿麗說，美國政府沒有大學排名的評比，學生若想赴美留學，應深入了解評估後依據喜好做出選擇。圖為哈佛大學校園。（美聯社）

2017-05-23  23:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會文化官蘇阿麗日前受邀到基隆商工演講，席間她提問，「依據美國政府的評比，哪一所大學是美國最好的學校？」，學生紛紛搶答哈佛、耶魯、麻省理工學院等名校，但蘇阿麗說，正確答案是「美國政府沒有這樣的評比」，學生若想赴美留學，應深入了解評估後依據喜好做出選擇，那就是最好的學校。

即將卸任離台的蘇阿麗（Ms. Alys Spensley）日前受教育部邀請，赴基隆商工以「美國多元文化與留學美國」為題進行校園演講，席間與學生有上述互動。

蘇阿麗也鼓勵學生破除刻板印象、接受不同文化並開啟全球視野。她舉例，一般美國人對台灣的刻板印象大多是美食、夜市、每天都要吃米飯、每個人早上都要練功夫或太極等。她因此現場向學生調查「早上起床會練功夫的同學請舉手」，結果沒有人舉手，她藉此鼓勵學生，要打開心胸去認識不同文化的真實面，才不會被刻板印象所誤導。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： AIT 名校 基隆商工 大學排名 美國在台協會 美國大學 蘇阿麗
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：美國評比最好大學是哪間？台灣學生全猜錯


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月24日‧星期三‧丁酉年四月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.