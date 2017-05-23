哪個沒去過？新竹六大公共工程獲國家卓越建設獎
2017-05-23 21:43
新竹市有六大公共工程獲國家卓越建設獎，是歷年來最多的，包括新竹市轉運站，新竹火車站地下道延伸工程和中央兒童公園及護城河再生親水公園等建設。（記者洪美秀攝）
［記者洪美秀／新竹報導］一年一度的國家卓越建設獎評選結果出爐，新竹市有六大公共工程獲獎，其中在「最佳環境文化類」由護城河再造工程、火車站後站地下道延伸工程獲金質獎，中央公園兒童遊憩再生工程及青青草原溜滑梯設施工程獲優質獎；在「最佳規劃設計類」，由華德福實驗分校工程、新竹轉運站奪下金質獎，打破新竹市過去獲獎紀錄。
新竹市府表示，這次獲獎的火車站後站地下道延伸工程，是50年首度大規模翻修，除進行景觀改造，改變過去昏暗髒亂印象，以「人本概念」延伸串聯，避免人車爭道，並搭配無障礙電梯，讓輪椅族或嬰兒車更順利暢行前後站。
護城河再造工程則讓府後街護城河段的水與綠延伸，以生態工法營造自然親水空間，搭配無障礙坡道，提升城市人本環境品質，成為真正的親子公園。
而中央公園兒童遊憩再生工程及青青草原溜滑梯設施工程的獲獎，則是肯定建設內容回應新竹市「出生率全國最高」的獨特城市DNA，提供兒童、家長最合宜的戶外活動空間，創造非罐頭遊具的有趣空間，以及北台灣最長磨石子溜滑梯，不管平日或假日都有滿滿的使用人潮。
至於華德福實驗分校工程設計手法以木色系融合周遭景色，並將教室增加延伸空間、利用大面積窗戶，營造田園視窗，讓光線在室內空間裡自然流瀉；新竹轉運站則改變阻斷人行的破碎空間，以大公園的人本概念規劃整體空間場域，提升車行動線的安全性。
市長林智堅說，六大公共工程獲獎要歸功於市府團隊的用心投入和規劃設計與施工單位的認真執行，未來市府會堅持提供優質的公共建設品質，回應市民的需求。
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