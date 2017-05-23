楊梅維蓮診所C肝群聚感染 增第7起病例

2017-05-23 17:15

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市楊梅區維蓮診所引爆國內首起C型肝炎群聚感染，繼18日增1起病例後，今天又再新增1起病例，是一名40多歲女性，楊梅本地人，使得群聚感染患者增為7例。

市府衛生局說，這名婦女有腹痛、腹悶、嘔心、嘔吐、食慾不振等症狀，5月19日透過媒體報導後有到診所抽血檢驗，並主動通知衛生局，再轉介至醫院篩檢，今天確定為急性病毒性C型肝炎，醫院立即向衛生局通報。

衛生局說，追蹤發現，這名婦女在去年11月至今年5月潛伏期內，曾到維蓮診所就醫6次，其中光今年3月就就診4次，並有多次接受注射治療，讓楊梅區維蓮診所C型肝炎群聚個案累計增為7名病例。