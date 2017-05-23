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不只盜用照片？ 全聯官網驚見吳念真「專訪」

全聯官網驚見吳念真「專訪」內容，目前已遭刪除。（圖擷自Google頁面快取紀錄）

2017-05-23  15:51

〔即時新聞／綜合報導〕全聯福利中心疑似擅用導演吳念真的照片打廣告，遭到吳念真本人在臉書上質疑「別人的照片總還是不好隨便拿、隨便用」，現又爆出除了DM封面擅用吳念真照片外，全聯官網還出現吳念真「專訪」內容。

全聯福利中心疑似擅用導演吳念真照片事件越演越烈，雖然全聯發言人聲稱疏忽誤用，但有網友在批踢踢po出全聯DM內頁照片，在粽子專題中，有吳念真豎起大拇指的照片，內文則有吳念真在分享端午飲食習俗，網友說：「可以請全聯發言人解釋一下內頁嗎？」

該「專訪」也同時出現在全聯官網上，在〈專訪標題：台灣端午食俗大不同〉中，同樣有著吳念真照片以及出現「吳導笑笑地說，長輩會說『吃茄子吃到會搖（健康）』...從諺語就能看出台灣人的飲食習慣，不僅要吃得香，更要吃得健康。」等語，彷彿有訪問吳念真。

網友笑說：「沒有訪問過本人也可以生出一篇訪問內容，厲害」，目前全聯官網已不見該篇「專訪」，但從Google快照上能仍找到此篇頁面。

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