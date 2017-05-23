連3年完售 高雄春藝自製歌劇打開南部視野
2017-05-23 13:53
〔記者黃佳琳／高雄報導〕連續3年，高雄春天藝術節推出自製旗艦歌劇，3年來，票券在開演前全數完售，不但成功培養出南台灣觀賞歌劇的人口，更讓高市文化局充滿信心，不排除未來再製作更大型的歌劇，挑動觀眾聽覺與視覺感動。
自2015年起，高雄春天藝術節首次自製《魔笛》、《茶花女》等歌劇後，連續兩年票券皆於演出前兩週即搶票售罄，演出後好評如潮， 今年再推出自製大戲《卡門》，正式開演的前兩週，節目票劵也已經完售。
高市文化局長尹立表示，歌劇是最為繁複、龐大人力與資金的表演藝術，春藝在有限的製作預算下，堅持高規格、精品藝術的呈現；從劇目的決定、演出製作團隊的邀請、包含導演、男女主角的擇定，到跨界製作層面的溝通過程，皆由春藝團隊規劃與執行。
下月二日及四日在高雄至德堂登場的《卡門》，兩位主要演員，美國與義大利聲樂家近日已與高雄市交響樂團進行密集排練。本次邀請澳洲歌劇院的導演馬修‧巴克利（Matthew Barclay），並延攬百年來最佳卡門女主角人選、現今極為搶手的美籍次女高音克莉絲汀查維斯（Kirstin Chávez），以及活躍於莫斯科大劇院、柏林德國歌劇院的義大利籍重抒情男高音雷卡多馬西（Riccardo Massi）擔綱男女主角，兩人的完美組合，勢必讓喜愛歌劇的觀眾一飽耳福。
台灣聲樂名家男中音巫白玉璽、女高音羅明芳、次女高音石易巧、男中音李增銘、女高音賴珏妤、男中音姚盈任、男高音張殷齊、男中音陳翰威演出，以及台灣設計團隊─服裝設計謝建國、舞台設計陳慧、整體造型黃慧貞、洪心愉，共同以獨特風格演繹轟烈《卡門》，聲勢浩大的演出陣容及舞台展現，將挑動觀眾聽覺與視覺感動。
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