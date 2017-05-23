憨慢兒包粽 為弱勢老人加菜

2017-05-23 12:53

［記者王涵平／台南報導］蓮心園基金會關懷社區長照網，憨慢兒今天以健康食材包粽，為白河呷飯廳共餐老人加菜，也提前祝長者們端午佳節愉快。

蓮心園孩子今天一早就用豬肉、關子嶺香菇、崑濱伯的米和土豆等在地健康食材包出1000個肉粽，基金會董事長張田黨、市議員參選人張豪澤與志工、憨慢兒親自分送給蓮心園受照顧的獨居老人及白河、後壁及東山的弱勢老人。

張豪澤表示，台南市溪北偏鄉的高齡化問題，現階段應該建構健康的長照服務網，當老人家還可自行照顧時，社會體係就要開始投入第一道服務，避免未來將投入更多人力和資源，首重老人家的健康飲食服務。

他說，從獨居老人送餐和呷飯廰社區共餐服務，提供健康和營養午餐，避免老人因自己一個人吃飯，飲食不便和自行煮飯，而隨便吃罐頭、泡麵，導致營養不良，身體出狀況，導致照顧更加困難，藉由共餐與送餐也可以給予心理層面的關懷。