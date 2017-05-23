柴山祭週六開幕 取午時水探湧泉

柴山祭週六開幕，將帶領探訪湧泉。（記者黃旭磊攝）

2017-05-23 12:52

［記者黃旭磊／高雄報導］2017柴山祭「柴山‧湧泉‧攏平安」於27日（週六）在柴山牛奶館開幕，將舉辦端午節取午時水活動。

柴山祭由內政部營建署壽山國家自然公園籌備處與高雄市柴山會主辦，開幕逢端午連假，將舉行端午節取午時水活動，為民眾驅邪祈福，並由志工帶動環境教育遊戲、探訪湧泉，民眾有吃有玩也帶回祝福。

壽山國家自然公園籌備處主任李秋芳表示，活動目的讓民眾珍惜壽山湧泉生態，後續包括6月4日「探訪柴山魔芋」、6月18日「上山認識柴山生物多樣性」解說導覽，由老師帶民眾上山尋找神秘魔芋之花、探訪先民小溪貝塚遺址，歡迎共享這場生態人文盛宴。