北市推廣禁用一次性餐具 15家企業響應
2017-05-23 12:36
〔記者沈佩瑤／台北報導〕柯市府積極推動禁用一次性及美耐皿餐具，15家企業加入響應行列，市府今舉辦頒發感謝狀。台北市副市長鄧家基指出，台北市環保政策階段性的不斷突破，從早年垃圾分類的外星寶寶，到垃圾費隨袋徵收等措施，都讓台北市垃圾減量驚人，也希望環保署能夠響應禁用政策，為中央部會帶頭示範。
台北市政府推動「禁用一次性及美耐皿餐具」，第一階段首先於去年4月在市府大樓實行，第二階段同年8月在各機關學校實施，第三階則有15家企業響應，包含SOGO百貨、玉山金控、中油、三商美邦、永大機電等。
副市長鄧家基今上午頒發獎狀，感謝自主響應的15家企業。鄧家基致詞時指出，環保是北市重要政策目標，多年來，從垃圾分類、隨袋徵收等措施，在每一階段都有所突破，讓使用的資源都有循環再利用的能力，這也需要靠民眾的配合和內化。
環保局副局長盧世昌表示，第4階段將與轄內夜市、商圈業者洽談，希望業者主動響應禁用一次性餐具，此外，目前也同步向環保署洽商，希望中央各部會機關也能共襄盛舉。
鄧家基也指出，改變每個人的生活習慣確實有相對的阻力，但會努力把這樣的價值觀來形成普遍的狀態，所以下階段市府推動的重點是市場和夜市，當然也希望環保署能夠響應，來做中央部會的帶頭示範。
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