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竹南游泳館重開票價遭怨仍太貴 公所這樣說...

2017-05-23  12:32

［記者許展溢／苗栗報導］苗栗縣竹南鎮立游泳館營運狀況風波不斷，上月底第9次招標，終於順利成功。業者近日張貼公告，6月11日正式營運。只是票價部分卻引起不少鎮民討論，認為還是很貴。竹南鎮公所表示，會再與業者商討。

竹南鎮民盼到游泳館將營業，但業者公告全票一張要180元，引起民眾議論，直說是在漫天要價？也貴得太離譜。業者強調，180元是海報誤植，全票是150元才對。

業者再次強調，全票150元、學生票120元、半票100元。但如是竹南鎮民，以上3項價格都可以再優惠八折，如全票折扣後只要120元。

但仍有不少竹南鎮民認為，全票打完折120元，跟之前一樣，還是很貴，質疑竹南公所曾表示，鎮民最高只收100元。

竹南公所說明，原規劃確實鎮民全票最高只收100元，但招標多次都沒廠商投標。了解後，是大部分廠商認為，價格壓低會沒利潤，降低經營意願。

業者表示，目前先開放民眾購買年票、套票，前200名購買年票的民眾，除各減1000元，還可獲手提袋、運動毛巾、排汗衫及寄物櫃免費使用。前200名購買100張套票，也可再減1000元。共約有100人登記。

業者指出，游泳館由於老舊，正在如火如荼整修、清潔，包括烤箱等設備，都將全部換新，也已打造大型3D海龜入口意象，希望提供更好的服務，讓民眾能游的開心。

竹南公所強調，不少人反映，票價還是貴的問題，會再與業者商談，是否能有更優惠的價格給鎮民。

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  • 竹南鎮游泳館6月11日將重新營運。（記者許展溢攝）

    竹南鎮游泳館6月11日將重新營運。（記者許展溢攝）

  • 業者在竹南游泳館打造大型3D海龜入口意象。（記者許展溢攝）

    業者在竹南游泳館打造大型3D海龜入口意象。（記者許展溢攝）

  • 業者指出，竹南游泳館老舊，正如火如荼整修、清潔，許多設備都將全部換新。（記者許展溢攝）

    業者指出，竹南游泳館老舊，正如火如荼整修、清潔，許多設備都將全部換新。（記者許展溢攝）

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