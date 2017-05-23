農業交流新南向 畜試所推動國際合作

在各國嘉賓的見證下，畜產試驗所與越南農業部簽約合作。（記者吳俊鋒攝）

2017-05-23 11:21

〔記者吳俊鋒／台南報導〕推動農業交流新南向，行政院農委會畜產試驗所今天以因應極端氣候為主題，舉辦國際論壇，並與越南農業部畜牧局簽約合作，加強互助，共創雙贏。

這場論壇今起在台南市新化區的畜試所登場，為期3天，邀請韓、泰、寮、法、越、日本、緬甸、菲律賓、加拿大、西班牙、馬來西亞等國的官員出席，加上台灣，共12個國家進行「逆境選育種畜禽加值產品」相關的專題報告，經驗分享。

上午10點許，在各界的見證下，舉行台灣、越南的合作簽署儀式，隨後，12國的出席代表在畜試所種下代表友誼的花旗木，為論壇熱鬧揭幕。

畜試所長鄭裕信表示，前2年已與菲律賓的水牛研究所、輔導署等官方單位合作，今天再與越南簽約，加強研究、交流，努力拓展農業國際化，也對台灣推動新南向種畜禽外銷政策有所助益。

鄭裕信指出，極端氣候對農業發展而言是很大的挑戰，今年的論壇特地以逆境選育為主題，邀請各國分享各自的官方策略，還有因應經驗，相互觀摩，一起向上提昇。

鄭裕信也提到，台灣有辦法將原本在溫帶的牛、豬、羊，培育出適應環境的耐熱特性，加上水禽纇的研究，也是亞洲發展最快，台灣的農業畜產能力，值得各界肯定。