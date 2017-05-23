| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
戶外教學泳課上岸突昏倒 9歲童無生命跡象送醫 區間震盪 新台幣中午暫收30.12元
 首頁 > 生活

南鐵開公聽會 反東移自救會：要真聽證、不要假公聽！

2017-05-23  10:52

〔記者王俊忠／台南報導〕交通部鐵工局針對緊鄰台南鐵路東移地下化的北區長榮新城大樓，今上午召開首場公聽會，會議前，反南鐵東移自救會質疑東移的地下軌連續壁緊鄰長榮新城結構體，有施工安全疑慮，且之前召開的六場公聽會都在唬爛，自救會不要假公聽會、要真聽證會！

對於自救會質疑，鐵工局施姓副組長表示，地下軌連續壁距離長榮新城大樓有三．二八公尺到五．六九公尺遠，工程都經過設計、計算，安全無虞，且有相關監測工作，沒有問題。

反南鐵東移自救會長陳致曉率領多位東移沿線居民到公聽會場前表達抗議，陳致曉批評對於長榮新城大樓安全問題，鐵工局竟說邊做邊觀察、責任由包商負擔，這種不科學且不負責任的態度，令人深切擔憂。

陳致曉再批之前政府召開的六場公聽會，每場都唬爛，自救會針對南鐵東移已提過的二十三個問題，鐵工局都是實問虛答，這樣的公聽會再辦一百場也沒有意義，自救會要的是真聽證、不是假公聽。

廣告
  • 反南鐵東移地下化自救會在公聽會前要求開真聽證會、不要假公聽會！（記者王俊忠攝）

    反南鐵東移地下化自救會在公聽會前要求開真聽證會、不要假公聽會！（記者王俊忠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公聽會 南鐵 東移地下化 東移自救會
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：南鐵開公聽會 反東移自救會：要真聽證、不要假公聽！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.