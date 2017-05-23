南鐵開公聽會 反東移自救會：要真聽證、不要假公聽！

2017-05-23 10:52

〔記者王俊忠／台南報導〕交通部鐵工局針對緊鄰台南鐵路東移地下化的北區長榮新城大樓，今上午召開首場公聽會，會議前，反南鐵東移自救會質疑東移的地下軌連續壁緊鄰長榮新城結構體，有施工安全疑慮，且之前召開的六場公聽會都在唬爛，自救會不要假公聽會、要真聽證會！

對於自救會質疑，鐵工局施姓副組長表示，地下軌連續壁距離長榮新城大樓有三．二八公尺到五．六九公尺遠，工程都經過設計、計算，安全無虞，且有相關監測工作，沒有問題。

反南鐵東移自救會長陳致曉率領多位東移沿線居民到公聽會場前表達抗議，陳致曉批評對於長榮新城大樓安全問題，鐵工局竟說邊做邊觀察、責任由包商負擔，這種不科學且不負責任的態度，令人深切擔憂。

陳致曉再批之前政府召開的六場公聽會，每場都唬爛，自救會針對南鐵東移已提過的二十三個問題，鐵工局都是實問虛答，這樣的公聽會再辦一百場也沒有意義，自救會要的是真聽證、不是假公聽。