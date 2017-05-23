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這些媽媽包粽20年不間斷 送出7萬顆粽子

宜蘭家扶溫媽媽義工隊每到端午就出動，為家扶孩子包粽子20年來不間斷。（記者簡惠茹攝）

2017-05-23  10:03

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭家扶溫媽媽義工隊每到端午就出動，為家扶孩子包粽子，20年來，累積高達140名義工媽媽參與、包出7萬顆粽子、送給4000戶家庭，包粽20年的義工媽媽賴水鴨說，一定要包得又大又飽滿，讓孩子吃得開心、吃得飽。

宜蘭家扶中心端午包粽活動從民國87年持續至今，已經邁入第20個年頭，溫媽媽義工隊從早期只有30名志工，到現在累積有140名義工媽媽，一起在炎熱的太陽下洗粽葉、炒粽料，共計讓4000戶家庭受惠，送出7萬顆粽子。

溫媽媽義工隊長李麗珠表示，雖然近幾年來景氣不好，原物料不斷上漲，但是義工們都很堅持一定要把這項傳統持續下去，資深義工80歲賴水鴨也包粽長達20年，她說，這麼有意義的事情，當然每年都要來，而且要把粽子包得又大又飽滿，才能讓大家吃得飽。

宜蘭家扶中心主任謝曉雯指出，包粽活動能持續20年，要感謝溫媽媽義工隊和社會善心人士支持，大家贊助粽飯、粽料，還免費借用爐具、器材，出錢又出力，才讓這份愛心可以延續。

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  • 義工媽媽出動，為家扶孩子包粽。（記者簡惠茹攝）

    義工媽媽出動，為家扶孩子包粽。（記者簡惠茹攝）

  • 包粽活動持續20年。（記者簡惠茹攝）

    包粽活動持續20年。（記者簡惠茹攝）

  • 義工媽媽說，一定要包得又大又飽滿。（記者簡惠茹攝）

    義工媽媽說，一定要包得又大又飽滿。（記者簡惠茹攝）

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