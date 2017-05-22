防汛利器 南市警路口監視器用於防救災預警
2017-05-22 22:46
〔記者楊金城／台南報導〕警察治安監視系統（CCTV）也可以應用在防救災上，今年南市防汛期多了防救災預警利器。
易淹水區的區公所，可透過台南市災害應變中心專屬網站，從市警局路口監視器，遠端遙控即時監看可能淹水情形，啟動防救災措施。
路口監視影像過去因個資問題，無法開放給市府到公所各級災害應變中心運用在防救災工作上，台南市防救災辦公室籌劃後，正進行建置。台南市警察局局長黃宗仁說，警察不只科技辦案，現在也對科技防災出力。
台南市災害防救辦公室執行秘書侯俊彥說，目前易淹水區的區公所提報178支路口監視器位置，5月底前要再確認建置地點。
南市警局犯罪預防科長蕭漢中說，治安監視系統將建置一條網路專線到市府應變中心，讓公所在市府應變中心成立後可上到應變中心網站，即時監看各區重要路段可能淹水狀況，系統最多可建置200支鏡頭。
侯俊彥說，宜蘭之後，南市是第2個也是六都第1個將CCTV應用在防救災的縣市，對南市防救災預警工作，完成最後一里路，今年在災害應變中心開設時，可讓應變中心、公所善用該系統進行遠端監視，再搭配水利署、水利局在主要區域排水、河川的水位計、監視影像，在防救災上更能即時機動，採取預先撤離、封路等措施。
麻豆區長林振祿說，麻豆一直被視為「明星災區」，近些年來市府治水已有顯著成效，但是天災什麼時候來臨無法預測，如今結合警方的高階監視系統，在天災來臨時，多了一項預警系統，能有效的在最快時間做好預防及必要疏散作為，讓居民身家獲得保護。
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