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網拍無奇不有 日本網路竟販賣陽性驗孕棒

2017-05-22  22:13

〔即時新聞／綜合報導〕通常驗孕棒都只能使用一次，不過最近日本網路上竟有人販賣二手的驗孕棒，而且還是顯示陽性的驗孕棒，引來網友和日本電視節目的討論。

綜合報導指出，最近一個日本電視台在節目中討論到網路上賣的奇怪物品，有位女網友所賣的陽性驗孕棒就引來節目來賓熱議。但一位上節目的律師來賓認為，這樣的陽性驗孕棒其實是有市場的，買下它的女生可以假裝懷孕，藉此向男友逼婚。此外，如果是想提分手的女生，也可以利用這支驗孕棒，向男方索取高額的分手費。

許多網友看到有人在賣陽性驗孕棒後也熱烈討論，有網友認為賣家只是將自己不要的東西賣掉，但也有網友認為這很髒，直言買家為了錢，竟可以不在意衛生。還有人批評想用這支驗孕棒賺錢的人相當糟糕。

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  • 最近日本網路上竟有人販賣二手的驗孕棒，而且還是顯示陽性的驗孕棒。（圖擷自推特）

    最近日本網路上竟有人販賣二手的驗孕棒，而且還是顯示陽性的驗孕棒。（圖擷自推特）

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