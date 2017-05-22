一例一休恐修惡？ 勞團批民進黨打假球

2017-05-22 20:48

〔記者吳柏緯／台北報導〕一例一休修法有譜？立委何欣純等21名民進黨立委共同提案連署修正《勞基法》，休息日加班費採計方式從現行「做一給四」改為「做一給一」；引入工時帳戶概念，以3個月為1期，每月加班上限從現行46小時拉高至54小時。勞團痛批，證明過去一年民進黨的勞工政策都在打假球。

一例一休相關法案於去年12月通過，並從去年底開始分階段上路。其中被稱為「以價制量」條款的休息日加班工時計算，明訂「休息日加班以4小時、8小時或12小時為計算單位」，盼能降低勞工的工時。

不過根據綠委提出的修正案，加班工時將採核實計算，也就是將從現行的加班1小時以4小時計算的方式，改回加班1小時就算1小時工時。

高教工會研究員陳柏謙批評，這樣的修法提案不但將原本的「一例一休」變的殘破不堪、失去修法的初衷，花了大半年修法，結果繞了一圈又回到原點。

陳柏謙表示，不管是「工時帳戶」或「做一給一」，都是與當初修法方向背道而馳，而且是傾向資方，將會讓台灣勞工持續暴露在過勞、低資的風險之中。他並提到，現在喊著要修法的立委就是當時趕著要通過一例一休的立委，這證明了當初通過一例一休只是為了砍7天假，並沒有謹慎評估與討論。更顯示，民進黨這一年來的相關政策根本是在打假球。

不過對於修法與否，勞動學者則提出不同的意見。台大國發所副教授辛炳隆指出，工時帳戶的概念他並不反對；不過對於改採「做一給一」的休息日加班採計方式，並不支持。

辛炳隆說明，綠委提出的工時帳戶並不是無限上綱，仍有每月最高54小時的上限，較現在增加8小時，應不至於造成過勞。而且給了資方用人的彈性，勞工也能增加賺加班費的機會。

辛炳隆表示，若要員工休息日出勤，雇主本來就應該要支付較高的薪資，一方面作為引力，另一方面則是負擔勞工的出勤成本。他表示，資方在意的其實是增加的加班費而並非採計的方式，因此若真的要修改「做一給四」的相關法條，應該是修正加班費的計算金額，例如全部比照國定假日出勤，支付2倍薪資。改成「做一給一」對勞資而言並未有實質幫助。

勞動部表示，法律提案權是立法委員的職權，予以尊重。至於休息日出勤工資及加班時數計算方式是否調整，仍需進一步蒐集勞資雙方意見，審慎評估，總體而言，目前勞動部對一例一休並無任何修法的計畫。