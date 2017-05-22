| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

台灣虎航證實 瞌睡機師各記2申誡

2017-05-22  19:07

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣虎航（台虎）遭爆機師疑似在飛行途中打盹、睡覺，一台虎副機師蒐證長達年餘後，陸續拍攝8名正機師在航班途中打瞌睡的照片並對外爆料，台虎一改早上宣稱目前還在調查中，轉而表示19日就已經查明，並確認3名機師在飛航時間睡覺，已對機師給予懲戒處分，3名機師被記2申誡，機師主管也負起連帶責任，記申誡1次。

台虎傍晚表示，因為照片實際拍攝的時間點及實際情況無法確切辨識，客觀上無法判斷並還原情事，惟為慎重起見，台灣虎航從嚴認定，並給予懲戒處分，在今天完成完整的內部調查與行政處分後，機師即恢復派遣飛航任務。

台虎還說，對於爆料的副機師未經同意擅自傳播該公司飛行員照片，表示強烈抨擊並深感遺憾。

廣告
  • 台灣虎航流出機師在機上睡覺照片。（匿名檢舉人提供）

    台灣虎航流出機師在機上睡覺照片。（匿名檢舉人提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣虎航 虎航
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥煎鱈魚
涼拌菜✧紅油小黃瓜
好下飯！泰式椒麻雞
挑新鮮絲瓜看體型！
轉寄

標題：台灣虎航證實 瞌睡機師各記2申誡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月22日‧星期一‧丁酉年四月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.