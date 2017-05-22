台灣虎航證實 瞌睡機師各記2申誡

2017-05-22 19:07

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣虎航（台虎）遭爆機師疑似在飛行途中打盹、睡覺，一台虎副機師蒐證長達年餘後，陸續拍攝8名正機師在航班途中打瞌睡的照片並對外爆料，台虎一改早上宣稱目前還在調查中，轉而表示19日就已經查明，並確認3名機師在飛航時間睡覺，已對機師給予懲戒處分，3名機師被記2申誡，機師主管也負起連帶責任，記申誡1次。

台虎傍晚表示，因為照片實際拍攝的時間點及實際情況無法確切辨識，客觀上無法判斷並還原情事，惟為慎重起見，台灣虎航從嚴認定，並給予懲戒處分，在今天完成完整的內部調查與行政處分後，機師即恢復派遣飛航任務。

台虎還說，對於爆料的副機師未經同意擅自傳播該公司飛行員照片，表示強烈抨擊並深感遺憾。