投縣國小新生增加 意味生育津貼加碼奏效
2017-05-22 19:19
南投縣名間鄉弓鞋國小主任陳錫港（右）帶領學生體驗採茶文化情形。（資料照，記者謝介裕攝）
〔記者謝介裕／南投報導〕又到了國小新生報到季節，儘管中央政策調整，偏遠小校也不用擔憂被裁併，但南投縣內各小校仍卯勁展現特色，吸引家長及學生目光，希望將學生遷戶籍外流情況降至最低。
南投縣府資料顯示，99年9月2日至100年9月1日出生的孩童，將於106年學年度上小學，各校即日起受理新生報到，迄6月8日截止。位於南投市郊區，每年約有2成學童到外地就讀的僑建國小，還特別在校門口懸掛紅色招生布條，展現貼心的一面。
同樣也是南投市偏遠小校的嘉和國小，目前全校只有9班，23日將舉辦「全民科學日」活動，藉此展現學生學習成果，進而提高孩童前來就讀的意願；另位於名間鄉茶區的弓鞋國小，因將茶藝文化融入教學，不但學生外流問題獲改善，今年新生人數也可望突破40人大關。
縣府教育處指出，南投縣去年國小新生總人數為3193人，今年合計3482人，增加289人，顯見縣府將原先1胎5000元的生育津貼，提高1至4倍鼓勵民眾「生產報國」的作法，已具一定的成果，令人欣慰。
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