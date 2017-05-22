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振興原住民族語 屏縣獲全國戲劇賽家庭組冠軍

陳順蘭家族演出精彩。（圖由屏東縣政府提供）

2017-05-22  18:16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕行政院原民會去年推動族語振興部落計畫，三地門鄉達瓦達旺（達來村）是屏縣第一個爭取到族語振興計畫的部落，該部落的陳順蘭家族近日代表屏縣，參加第7屆全國族語戲劇競賽，勇奪全國家庭組第1名。

全國族語戲劇競賽由原民會主辦，參賽隊伍來自12個縣市，共有33隊，競賽人數達500多名，屏縣除獲家庭組冠軍，三地門鄉青山國小也不負眾望，抱回學生組第3名。

陳順蘭家族演出戲劇「Pinuliman ni Vuvu 編織」是原創劇本，由傳道蔡愛桂和長老柯美玲依據陳順蘭家族的生活故事所編寫；劇中主角嘉新的父母遠在台北工作，家族成員錫佑、熙妍的爸爸媽媽也是通勤工作者，年輕一代在不太會說國語的外公、外婆、姨婆旁生活，自然學會自己的族語，大人小孩透過吟唱、遊戲傳承文化，小朋友也建立了排灣族進對應退的價值觀。

屏縣三地門鄉達來村長林淑英說，感謝縣府的推薦，讓達瓦達旺有機會證明，透過家族、運用教會友善的族語環境，族語復振是有希望的。

屏縣原住民以排灣族、魯凱族為主，縣府原住民處處長伍麗華表示，族語復振已展現效果，期許縣內族語保母、族語沉浸式幼兒園，以及今年取得振興部落計畫的霧台鄉神山、來義鄉新來義部落，明年也能繼續為屏東縣爭取榮耀。

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  • 青山國小獲學生組第3名。（圖由屏東縣政府提供）

    青山國小獲學生組第3名。（圖由屏東縣政府提供）

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