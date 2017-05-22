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南港闕家祖厝「德成居」 北市登錄為歷史建築

文資委員曾到現場會勘討論其歷史價值。（文化局提供）

2017-05-22  13:30

〔記者陳紜甄／台北報導〕台北市文化局今日召開文資審議委員會討論，南港闕家祖厝「德成居」是否登錄為歷史建築。祖厝闕家十多位所有權人到場陳情表示，一旦列為歷史建物，土地財產價值將消失90%，要求文化局不要登錄為歷史建築， 讓闕家後代可以開發興建。聽到地主陳情，文資委員一度提出希望後續文化局與都發局再做規劃降低地主損失，然而，文化局副局長田瑋表示，此案如果未在會議達成決議，暫定古蹟的身份就會失效。會議出席代表在興建開發與建物保存態度議題上，展開拉鋸戰，最後會議上拍板定案，登錄為歷史建築，保存範圍為全區。

闕家祖厝座落於南港路研究路一段120號，地號共有十一筆。陳情人闕陳娜妮指出，其中一筆地號的土地面積，市價約五億，劃為歷史建築後，市價則降至五千萬，損失高達四億多。另外，德成居經專家鑑定為危樓，樓梯與連通道坍塌，房屋毫無價值，希望文化局不要祖厝劃為歷史建築，並作為開發興建，留給他們一條活路。

不過，文資委員薛琴指出，德成居建於日治時期（1924年），當時闕氏家族建有磚窯廠，自製磚瓦並使用日式建築工法打造，不論磚瓦的品質或是建築的技術，「在台灣幾乎都找不到」，肯定其建物具有保存價值。

為了在開發與保存之間尋求解套，現場文資委員紛紛請教都發局。都發局表示，祖厝基地後方的保護區、防災空間以及人行道系統皆要做保存，按現場基地情況來看，撇除歷史建物的部分土地，大樓興建可蓋到七、八層。但後續仍要畫模擬圖，細部了解容積移轉的價值。

經文資委員討論，南港闕家祖厝「德成居」決議登錄為歷史建築，保存範圍為全區；由於德成居南側的建物較無保存價值，土地所有權人可將其範圍納入開發計畫中。

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相關關鍵字： 文資審議 歷史建築 闕家祖厝
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