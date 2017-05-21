好有愛！這個里長伯連續32年發獎學金
2017-05-21 16:33
彰化縣鹿港鎮洛津里長黃文秋（後排右二）感念母恩，連續32年頒發獎學金。（記者劉曉欣攝）
〔記者劉曉欣／彰化報導〕連續32年發獎學金，彰化縣鹿港鎮洛津里長黃文秋真的好有愛心！
黃文秋說，母親從小就教他「有能力時要去幫助別人」，他當里長第3年，母親就因為生病去世，他非常懷念母親，所以就用母親之名，來頒發獎學金，只要是洛津里的學子，不論是從國小到大專院校，成績優秀的，全都可以領到獎學金，迄今約有600多人領到獎學金。
「32年來發獎學金，大約發了120萬元！」黃文秋說，由於獎學金只有成績門檻，沒有名額限制，以前最多曾經一次發給30多人，這幾年來，因為少子化，所以人數一直溜滑梯，今年只有17人獲獎，未來仍會持續發獎學金，鼓勵下一代認真求學。
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