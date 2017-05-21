自嘲時尚感很「土」！ 柯P替他拉票盼台灣設計被看見

柯文哲說，周裕穎用三套結合台灣傳統立體刺繡元素的時尚作品，贏得各國時尚編輯青睞。（圖擷取自ellefashionnow網站）

2017-05-21 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕為了「他」，台北市長柯文哲除了自嘲時尚感「很土」，更卯足全力替他拉票！

柯文哲在臉書上表示，周裕穎是來自台灣的新銳設計師，曾經拿下北市府主辦的「台北好時尚」連續2年冠軍，也曾帶著品牌前進紐約時裝週，讓時尚圈為之驚艷。

柯文哲說，周裕穎用三套結合台灣傳統立體刺繡元素的時尚作品，贏得各國時尚編輯青睞，代表台灣進軍「世界新銳服裝設計師大賽」，目前正進入線上投票階段，需要大家幫忙。

柯文哲自嘲說，雖然他的時尚感很「土」，但能夠代表台灣比賽的作品，實力一定不容小覷，「麻煩大家在6月1日前，點下連結中的愛心圖形投票支持，讓台灣的設計，能在世界舞臺上脫穎而出」。