包6千顆6「心」級粽 新社媽媽有愛
2017-05-21 14:47
新竹縣竹北市新社社區每年發起端午節關懷活動，今早100多名志工分工合作，捲起衣袖包粽子，將分送弱勢學子、獨居老人和低收入戶。（記者廖雪茹攝）
〔記者廖雪茹／新竹報導〕獨樂樂，不如眾樂樂！新竹縣竹北市新社社區發展協會每年發起端午節關懷活動，今早100多名志工捲起衣袖包粽子，除將分送新社國小竹北國中的弱勢學子，善行也擴大到鄰鄉邊緣戶，總共包了6000顆粽；因為料好實在特別好吃，受惠者年年享用，一吃就知道「這是新社的愛心粽子」！
新社社區的端午包粽活動已舉辦21年，10年前推廣到弱勢家庭，參與志工從25人擴大到150人，粽子數量也逐年成長；今早7點許，志工們齊聚一堂，分組洗粽葉、拌料、包粽、蒸煮等，有夫妻檔、母女結伴、也有一家三代總動員，婆婆媽媽分坐兩排，將餡料放進粽葉再包紮起來，動作十分熟稔迅速。
其中，最年長的88歲黃曾卻每年參與，所包粽子有稜有角，手藝精湛，大家也藉此機會互相觀摩，分享心得。社區理事長鍾金珠表示，志工們用貼心、用心、真心、關心、溫心（馨）和誠心參與包粽，所以取名6「心」級粽。
鍾金珠說，近年發生食安風暴，媽媽們採買食材都會擔心，還是自己包的最安心。雖然原物料不斷高漲，愛心粽的食材卻不馬虎，有糯米、花生、豬肉、竹筍、香菇、蝦仁、豆乾、栗子、鹹蛋黃、蘿蔔乾等10種。
為了確保品質，鍾金珠和先生、新社里長的范植雄，特地到南部選購糯米、花生等食材，蘿蔔乾也是志工們分工栽種和曬乾。
新社志工們準備將愛心粽分批蒸熱後，近日除了將分送給新社國小竹北國中的弱勢學童、竹北市的獨居老人和低收入戶，也擴大到新豐、關西、新埔及峨眉等地，讓他們馬上就能享用，感受佳節氣氛和社會溫暖。
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