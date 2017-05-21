國中會考強碰路跑 延後起跑化解

路跑選手延後起跑時間，經過台南海事學校國中會考考場前已逾上午八點二十分。（記者王俊忠攝）

2017-05-21 10:00

〔記者王俊忠／台南報導〕史努比路跑活動今上午在南市安平漁港區舉行，昨天有考生家長向市府與議員反應路跑活動在上午七、八點，大批路跑選手與車輛勢必影響今天第二天國中會考考生進入安平海事學校應試，經議員與市府緊急協調，路跑單位決定延後半小時開跑；警方並動員管制車輛分流，未影響考生與家長進入考場。

昨天有考生家長反應，真看不懂教育局在做啥？海事學校是這次國中會考場地，二十一日是會考第二天，考生與家長主要進出路線居然被史努比路跑活動佔用，這叫考生如何參加考試，光是第一天二十日下午五點考完，接學生的車輛與安平區觀光人車就卡在一起了，若是第二天會考再加上史努比路跑來攪局，學生趕不上會考，後果不堪設想，令人想不透的是會考時間、地點早已明訂，申請路跑的時間、地點也不會是三、兩天才決定，教育局反應怎會如此之慢？

昨天市議員盧崑福接獲考生家長陳情，緊急與市府教育局、體育處協調路跑單位延後起跑時間。今清晨，四分局警方動員在該地進行交管與車輛分流，未讓考生家長與路跑選手人車堵在一起，考生們在八點二十分前都進入海事學校。

市府新聞處表示，今天因應國中會考與史努比公益路跑，在安平區部署21名警力，於上午7時部崗完畢，加強交通疏導，並以參加會考考生優先通行進入海事學校考場，到8時20分開始考試，期間考場周邊交通雖然流量大但順暢，考生均順利參加考試。8時20分起路跑開始，市府敦促主辦單位與選手經過考場保持安靜，目前交通順暢、狀況平和、尚無噪音干擾。