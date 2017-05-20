迪化街是否設立徒步區？ 北市府：再研議

2017-05-20 19:58

〔記者陳紜甄／台北報導〕台北市副市長林欽榮今日偕同相關局處人員，前往迪化街參訪轉型後吸引更多顧客造訪的成功店家。林欽榮迪化街造訪行程滿檔，安排了迪化207博物館、店家富自山中、MA家-和平與女性人權館、葉晉發商號米糧行、URS329以及台北城隍廟。

從上午走訪至下午，林欽榮表示，迪化街區目前已經逐步發展，許多傳統店家成功轉型，帶動街區新生活力量，促成大稻埕地區各種的業種與業態新舊交融。至於迪化街住戶要求北市府設立徒步區，方便觀光客行走，林欽榮對此回應，會視當地商家意見，再做研議。交通局也表示，多數商家意見，傾向增設徒步區，因此未來不排除增設徒步區。

台北市更新處表示，大稻埕為台北城文化重要的發源地之一，具有豐富的文化底蘊，但隨著城市發展重心東移，生意逐漸蕭條，因此近年市府與民間共同合作促進街區再生，並且與在地老店、新創業者、文化教育者，討論迪化街未來的經營方向。

2010年都市更新處啟動「都市再生前進基地（URS）」計畫，並為迪化街區及其周邊巷弄，引入新興的文創產業，並結合在地老商號的轉型，改造大稻埕的歷史街區。

今日林欽榮參訪的店家主要集中於迪化街北段，雖然店家鄰近捷運站大橋頭，但仍無法為商家帶來人潮。林欽榮表示，未來會與店家交流，並增設導覽處，協助店家吸引人潮。

另外，為恭祝天上聖母聖誕，松山慈祐宮每年都會舉行媽祖遶境十三街庄活動，每年十三街庄的信徒會成立臨時籌備委員會，並由擲筊最高允筊者當選為爐主，輪流迎接「爐主媽」至家中坐鎮，藉以保佑該街庄當年風調雨順，平安無禍。