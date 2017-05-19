西螺「黃金粽」太受歡迎 有錢也買不到

西螺鎮農會的黃金粽爆紅，許多民眾搶著訂購。（記者黃淑莉攝）

2017-05-19 20:22

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林西螺鎮農會每年端午節限量推出的「黃金粽」太受歡迎，今年訂單又爆量，農會「包粽達人」拜託大家不要再訂了。

「不是不接單，實在是包不出來！」西螺農會3位「包粽達人」女職員這幾天忙著包粽子，要在下週五前包好1萬多顆粽子，讓訂購顧客在端午節時吃到應景的粽子。

西螺鎮農會前幾年為推廣農會生產的「黃金米」，在端午節前推出「黃金粽」，料多實在、價格便宜，一顆只賣25元，加上使用糯米、黃金米的黃金比例，吃了不脹氣、不油膩，吃過的人都稱讚，回購率百分百，甚至有公司行號一次訂購數千顆，去年端午節即賣出2萬多顆。

實在太受歡迎，每年端午節前1、2個月就有民眾打電話詢問，今年原定只開放預購5000顆，沒想到開放預購一下子即爆量，訂購1萬多顆。

西螺鎮農會總幹事廖錦富表示，農會推黃金粽不是為了賣錢，主要是為推銷黃金米，所以今年花生、豬肉、紅蔥頭全都漲價，黃金粽一顆還是賣25元。

廖錦富指出，實在太受歡迎，但職員真的包不出來，只能跟沒有買到的民眾說抱歉，今年11月18、19日農會百週年慶活動，將特別準備黃金粽給參加民眾免費品嚐。