竹高畢業成年禮 勇闖10關「轉大人」

國立竹山高中在畢業成年禮舉辦10項闖關活動，其中疊羅漢套輪胎讓學生發揮分工合作精神完成任務。（記者劉濱銓攝）

2017-05-19 20:27

〔記者劉濱銓／南投報導〕國立竹山高中今舉辦成年禮暨歡送畢業生園遊會，別出心裁設計了10個闖關活動，讓學生從各項關卡中，體驗成長、告別青春年少，在成功挑戰各項震撼教育後，畢業生一起向導師奉茶、感謝師恩，充滿創意的成年禮讓學生印象深刻，期待畢業「轉大人」能有更好的學習成就。

另類成年禮在校內安排10個關卡，400多名畢業生必須「站穩腳跟」，將桌子邊緣的水杯撥正；並把水盆中的瓶罐疊高達到「心如止水」；「有的放矢」則是把球彈進九宮格中；還得匍匐前進通過「震撼教育」；再互助合作疊羅漢將輪胎套入高聳竹竿中，最後「飲水思源」、「感恩惜福」，向導師奉茶、訴說感謝。

部分學生一開始面對匍匐前進、疊羅漢等體能考驗顯得卻步，但在同窗、師長鼓勵下，最後也都豁出去與大家一起同樂，全力以赴通過層層關卡，享受畢業式的另類試煉。

校方表示，10項考驗中結合動、靜態活動，盼學生敞開胸懷，以歡樂的心情享受闖關的樂趣，與同學一起分工合作完成任務，希望都能記得學校帶給他們的知能與教育，勇敢面對未來的挑戰。