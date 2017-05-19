這樣牽手代表控制慾強？從男性小動作解讀愛情觀

日本戀愛專家指出，從男性的一些小動作可以看出他們的愛情觀。（美聯社）

2017-05-19 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕有些情侶在互動時常會出現一些親密動作，日本戀愛專家更指出，其實從男性的一些小動作就可以看出他們的愛情觀。

綜合報導指出，日本戀愛專家makirin表示，男性的一些小動作會表現出他們的愛情觀。當男方在約會中牽著女生的手，表示他希望兩人間關係變更好。喜歡在約會時牽手的男性，傾向建立平等的戀人關係。如果是十指緊扣，則代表男生信賴女方、願意和對方打開心扉。但如果男生牽手時只是抓住對方的指尖，他可能就有較強控制慾，而且不喜歡私隱被侵犯。

如果男生喜歡女朋友挽著他手臂，就代表他希望觸摸對方。而喜歡挽手臂的男生欲望較強烈，彷彿是在傳遞「想和妳比牽手更親近」的訊息。而且這樣挽手臂的動作也有宣示主權的意味，男生想告訴其他人「她是屬於我的！」

而男生攬住女生的腰也和挽手臂相似，表現出對女方的獨佔欲。當情敵出現時，男生會以攬腰來警告對方「我不會讓給你的。」此外，男方有時也會透過攬腰來表達想要跟女方做進一步、更親密的事。

如果男生喜歡對女生摸頭、甚至是輕拍頭，則代表他把這個女生視為是「可愛且重要的存在」，想要好好守護。