綠電憑證首發268張 台北市、台積電入列
〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部標檢局日前揭牌成立再生能源憑證中心籌備處，未來將可認證國際上可接受的綠電。今標檢局宣布首批268張憑證已發出，包括台積電、台北市、中華電信、奇美、台塑旗下的台朔重工、台電等均入列，多為該公司機關本身設置的太陽能及陸域風力發電，尚未納入再生能源發電業者。標檢局表示，目前已針對發電業者召開說明會積極溝通，而後續包括日月光、蘋果及多家金融業，也均表示高度興趣。
台灣過去並未有符合國際認證、碳權明確的綠電，標檢局於今年4月21日成立國家再生能源憑證中心籌備處，發行「再生能源憑證」，今更發出首批憑證，每張即代表1000度綠電。
而首批通過者包括中華電信、台朔重工、台電、台積電六廠、利佳興業、奇美材、工研院及台北市政府等8家公司或機關，共計268張憑證。除台電及台塑麥寮廠分別申請4800kw、2640kw陸域風力外，其餘均為其廠房及建物之太陽光電，因電業法配套子法尚未提出，目前尚未有綠能發電業者納入。
標檢局表示，目前除與Apple及微軟等國際企業溝通外，也向國內憑證需求方如國際綠色供應鏈等廠商召開說明會，取得對憑證制度設計和實施方式的共識，確保憑證制度能與國際鏈結。
此外，也致力建立嚴謹的查核及查證制度，走訪國內再生能源發電設施，如台電水力、風力及太陽光電電廠、民間風力電廠及自發自用太陽光電發電設備等，希望透過憑證制度嚴謹查核及查證程序，確認實際發電量，以建立憑證公信力。
而除首發通過機構外，標檢局透露，目前包括蘋果公司、中信銀、台新金、台灣微軟、光寶、國泰金、富邦金等均表達參與再生能源憑證意願。而地方政府也有踴躍意願，包括屏東縣政府的光采溼地、雲林縣政府、彰化縣100%使用綠電的顯榮宮等，都已提出憑證申請或規劃。
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