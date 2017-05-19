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南屯通！ 嶺東科大出版《南屯歷史與文化導覽》

2017-05-19  15:28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市嶺東科大觀光與休閒管理系助理教授謝永茂與5位學生，從去年9月開始對南屯區進行田野調查，在市議員張耀中協助下，《南屯歷史與文化導覽》一書今天出爐，並且贈送100本給文化局，讓想要深入了解南屯的民眾可到圖書館借閱。

嶺東科大為了深入了解學校所在地南屯區的歷史人文，去年9月科助理教授謝永茂與張雅閔等5位學生，展開南屯區的田野調查，但因為經費不足，張耀中便尋求台中市希望城市發展協會及萬和宮提供經費上的協助，也因此1000本的《南屯歷史與文化導覽》新書，得以在今天出爐。

5位學生在謝永茂的陪同下，今天前往張耀中的研究室表示感謝，並且當場贈送100本給文化局所屬的市立圖書館，由副局長施純福代表接受。

由於這本導覽書是5位學生花了半年的時間進行田野調查，且5位學生都非南屯人，雖然採訪過程很辛苦，但很順利，學生們都開心且信信滿滿地的表示，已比南屯人更了解南屯，可以叫她們是「南屯通」。

5位學生代表張雅閔表示，這半年來的採訪，發現南屯雖然已有發展，但傳統建築及文化依然保留著，南屯人相當有人情味，而且都對她們很好，讓採訪過程很順利，而且也發現到連南屯人都不知道的景點，如「林金生研香所」，很多人都不知道有下午茶喔。

張耀中表示，台中市缺乏一本深入介紹文化歷史的導覽書，去年日本觀光團來台中，想要有一本針對台中歷史景點的導覽書籍，但文化局並未做，剛好嶺東科大觀光與休閒管理系的助教謝永茂表示，學生有意出一本南屯導覽，因此他便與台中市希望城市發展協會、萬和宮一同協助出書。

張耀中表示，希望協會再與嶺東科大繼續合作，出版全市29區，一區一本的深入文化歷史的導覽，但經費需要由文化局的協助補助。

施純福表示，感謝嶺東科大的捐贈，由於文化局每年都會出5本台中學，介紹台中市的人文景點，今年也會出5本，主要是針對百年的第二市場、台中火車站及台中公園等，至於市議員希望補助經費出版29區的導覽書，因預算有限，會全力爭取。

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  • 嶺東科大在市議員張耀中（中）協助下，出版《南屯歷史與文化導覽》一書，讓民眾更了解南屯。（記者蘇金鳳攝）

    嶺東科大在市議員張耀中（中）協助下，出版《南屯歷史與文化導覽》一書，讓民眾更了解南屯。（記者蘇金鳳攝）

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