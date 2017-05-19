南屯通！ 嶺東科大出版《南屯歷史與文化導覽》
〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市嶺東科大觀光與休閒管理系助理教授謝永茂與5位學生，從去年9月開始對南屯區進行田野調查，在市議員張耀中協助下，《南屯歷史與文化導覽》一書今天出爐，並且贈送100本給文化局，讓想要深入了解南屯的民眾可到圖書館借閱。
嶺東科大為了深入了解學校所在地南屯區的歷史人文，去年9月科助理教授謝永茂與張雅閔等5位學生，展開南屯區的田野調查，但因為經費不足，張耀中便尋求台中市希望城市發展協會及萬和宮提供經費上的協助，也因此1000本的《南屯歷史與文化導覽》新書，得以在今天出爐。
5位學生在謝永茂的陪同下，今天前往張耀中的研究室表示感謝，並且當場贈送100本給文化局所屬的市立圖書館，由副局長施純福代表接受。
由於這本導覽書是5位學生花了半年的時間進行田野調查，且5位學生都非南屯人，雖然採訪過程很辛苦，但很順利，學生們都開心且信信滿滿地的表示，已比南屯人更了解南屯，可以叫她們是「南屯通」。
5位學生代表張雅閔表示，這半年來的採訪，發現南屯雖然已有發展，但傳統建築及文化依然保留著，南屯人相當有人情味，而且都對她們很好，讓採訪過程很順利，而且也發現到連南屯人都不知道的景點，如「林金生研香所」，很多人都不知道有下午茶喔。
張耀中表示，台中市缺乏一本深入介紹文化歷史的導覽書，去年日本觀光團來台中，想要有一本針對台中歷史景點的導覽書籍，但文化局並未做，剛好嶺東科大觀光與休閒管理系的助教謝永茂表示，學生有意出一本南屯導覽，因此他便與台中市希望城市發展協會、萬和宮一同協助出書。
張耀中表示，希望協會再與嶺東科大繼續合作，出版全市29區，一區一本的深入文化歷史的導覽，但經費需要由文化局的協助補助。
施純福表示，感謝嶺東科大的捐贈，由於文化局每年都會出5本台中學，介紹台中市的人文景點，今年也會出5本，主要是針對百年的第二市場、台中火車站及台中公園等，至於市議員希望補助經費出版29區的導覽書，因預算有限，會全力爭取。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 崩潰！裝潢半年 屋內長出一坨坨怪東西...
- 改加油口號「反應援」 象迷在全猿主場惹議
- 包粽包出網球肘 震波療法解痠痛
- 再釋善意！台塑麥寮電廠 擬天然氣取代燃煤
- 宿舍浴室蓮蓬頭噴毛 男大生崩潰 網友喊「好噁」
- 豬哥亮身後事內幕重重 家屬神隱身不由己
- 豬哥亮「兄弟」淚灑靈堂 素珠哭到無力任人攙扶
- 自由廣場》法官何必怕滑鼠
- 石板路「破壞寧靜」 花蓮市改鋪柏油
- 「最胸女模」辣登坎城 上空遮點炫珠寶
- 能源轉型缺民營電廠 李進勇批不敢打老虎
- 【朵朵 小語】
- 台股收盤下跌21.83點 報9947.62點
- 又有外資兵團 進軍離岸風電
- 曾亡命救回遭槍擊豬哥亮 靈堂通關藏鏡人是他
- （影音）陪豬哥亮出國深造…麻吉哭趴靈堂 痛斥弔唁的人都很假
- Kingsmill錦標賽》首日龔怡萍暫居第8 湯普森大爆發65桿領先
- NBA》騎士不是怪物奇兵！矮湯有信心贏球
- 《雄獅旅遊公布》全台最受歡迎旅遊城市 高雄拿第一
- MLB》赫拉迪亞9局下代打建功 水手向白襪說再見
- 群創每天開門賺1億元 4月大賺41.62億
- 施政有先後 民團難接受
- 選黨主席很燒錢！詹啟賢爆：某人競選經費破億....
- 林隆璇兒林亭翰闖歌壇 撞臉林依晨
- 北市音樂圖書中心 相中AIT現址
- 營救李明哲 李凈瑜晤美副助理國務卿
- 男童開臉書直播玩獵槍走火 12歲女童成槍下魂
- 去年災損道路只修1成 傅崐萁：中央給錢少
- 強國年輕人擁房率達70％！ 原因出在「丈母娘」
- 《大釣哥》確定重新上映！日期公布在這天
- 素珠阿姨拄拐杖 哀痛送豬哥亮
- NBA》明年砸大錢網羅喬治？ 湖人有信心
- 孫芸芸蕭亞軒 型女「鏡」技場
- 終結連2貶 新台幣收30.21元
- 貓咪寄養沒歸還挨告 女反指對方棄養
- 飯局妹作證稱：土豪哥炫耀「軟糖只有我拿得到」
- 憂心川普遭彈劾 歐洲股市下挫
- 謝金燕飛美缺席老爸頭七 心痛這樣回應
- 陳妍希老公慘遭追殺 被鐵索勒喉拖入湖
- 大雅工廠鍋爐火警 一外勞重傷
- 摩鐵開毒趴亂開槍 警破門逮2人
- 【小小說】貓為什麼喜歡魚？
- 國5休旅車翻覆意外 駕駛竟跑了.....
- 妻不離不棄 受刑人畫作傳思念
- 小潘潘霸氣丟盤子 影帝夫臣服嗆辣女王
標題：南屯通！ 嶺東科大出版《南屯歷史與文化導覽》
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email