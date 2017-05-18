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機場捷運通車第一次！ 萬安演習過程平順

2017-05-18  18:31

〔記者李容萍／桃園報導〕配合北部地區縣市今天實施萬安演習，今年3月正式通車的桃園機場捷運系統維持正常運行，但下午1時30分警報準時響起，各出入口都有保全、捷運警察執行「只進不出」的管制，到站旅客暫時無法離開車站，且捷運車站與附屬停車場維持只進不出，一直到下午2時演習結束，這期間進出站旅客均配合服務人員引導，過程平順。

倒是，在機捷A18高鐵桃園站有不少外籍旅客，聽到廣播、看到外頭道路突然空蕩蕩，還好奇詢問站務人員「發生什麼事？為什麼要管制？」得知是配合防空演習時，而且演習視同作戰，也覺得新鮮、在自己的國家從沒遇過，紛紛站在機捷的天橋以相機拍下眼前突然一片空寂的景象，直呼直擊防空演習，是遊台難得的特別印象。

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  • 桃園機場捷運通車第一次！機捷A18高鐵桃園站配合萬安演習旅客「只進不出」，出站旅客擠在站內等侯出關。（記者李容萍攝）

    桃園機場捷運通車第一次！機捷A18高鐵桃園站配合萬安演習旅客「只進不出」，出站旅客擠在站內等侯出關。（記者李容萍攝）

  • 桃園機場捷運通車第一次！機捷A18高鐵桃園站配合萬安演習旅客「只進不出」，出站旅客擠在站內等侯出關。（記者李容萍攝）

    桃園機場捷運通車第一次！機捷A18高鐵桃園站配合萬安演習旅客「只進不出」，出站旅客擠在站內等侯出關。（記者李容萍攝）

  • 桃園機場捷運通車第一次！機捷A18高鐵桃園站配合萬安演習旅客，保全手持大聲公請旅客配合「只進不出」的管制措施。（記者李容萍攝）

    桃園機場捷運通車第一次！機捷A18高鐵桃園站配合萬安演習旅客，保全手持大聲公請旅客配合「只進不出」的管制措施。（記者李容萍攝）

  • 萬安演習下午警報聲響，桃園機場捷運系統維持正常運行，搭車旅客不受影響。（記者李容萍攝）

    萬安演習下午警報聲響，桃園機場捷運系統維持正常運行，搭車旅客不受影響。（記者李容萍攝）

  • 站在機捷A18高鐵桃園站往下眺望，萬安演習期間原本車水馬龍的街道變得空蕩蕩。（記者李容萍攝）

    站在機捷A18高鐵桃園站往下眺望，萬安演習期間原本車水馬龍的街道變得空蕩蕩。（記者李容萍攝）

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