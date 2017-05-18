機場捷運通車第一次！ 萬安演習過程平順

2017-05-18 18:31

〔記者李容萍／桃園報導〕配合北部地區縣市今天實施萬安演習，今年3月正式通車的桃園機場捷運系統維持正常運行，但下午1時30分警報準時響起，各出入口都有保全、捷運警察執行「只進不出」的管制，到站旅客暫時無法離開車站，且捷運車站與附屬停車場維持只進不出，一直到下午2時演習結束，這期間進出站旅客均配合服務人員引導，過程平順。

倒是，在機捷A18高鐵桃園站有不少外籍旅客，聽到廣播、看到外頭道路突然空蕩蕩，還好奇詢問站務人員「發生什麼事？為什麼要管制？」得知是配合防空演習時，而且演習視同作戰，也覺得新鮮、在自己的國家從沒遇過，紛紛站在機捷的天橋以相機拍下眼前突然一片空寂的景象，直呼直擊防空演習，是遊台難得的特別印象。