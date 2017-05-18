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黑心產品連環爆 食藥署提前倉儲與冷凍櫃專案稽查

2017-05-18  18:46

〔即時新聞／綜合報導〕針對近日接連爆發黑心產品，食藥署今表示之後將加強稽查頻率及擴大稽查對象，目前也已提前啟動倉儲跟冷凍櫃專案稽查。

近期黑心產品問題頻傳，包含春橋田杏仁、維格餅家鳳梨酥、木匠手作布丁、台東知本金聯世紀酒店、正露丸與蝦味先都先後傳出使用過期原料，或是改標販賣過期產品。

《蘋果日報》報導，食藥署長吳秀梅今赴立院備詢，並在中場接受媒體訪問時指出，食藥署整年度都有各項食品及藥品專案稽查，原訂要在7月啟動的倉儲跟冷凍櫃專案稽查也已提前到本月15日啟動，之後除會加強稽查頻率，也會擴大稽查，大概會包含到所有業者。

吳秀梅提到，除了進行稽查，也會告知業者採購原料的數量要拿捏好，別放到過期，針對違規業者也會祭出罰則，像是撤銷許可證等。

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  • 近日接連爆發黑心產品，食藥署今表示之後將加強稽查頻率及擴大稽查對象，目前也已提前啟動倉儲跟冷凍櫃專案稽查。圖為食藥署長吳秀梅。（資料照，記者陳志曲攝）

    近日接連爆發黑心產品，食藥署今表示之後將加強稽查頻率及擴大稽查對象，目前也已提前啟動倉儲跟冷凍櫃專案稽查。圖為食藥署長吳秀梅。（資料照，記者陳志曲攝）

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