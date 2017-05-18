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鳥嶼、海濱兩校城鄉共學 學生開心體驗夜照

屏東海濱國小學生體驗夜照特色課程，十分興奮。（記者劉禹慶翻攝）

2017-05-18  18:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣鳥嶼國小與屏東縣海濱國小辦理教育部「城鄉共學夥伴學校計畫」，屏東海濱國小師生一行25人跨海前往鳥嶼，體驗鳥嶼國小夜照、食漁教育、創意編織等課程，深入體驗「離島中的離島」各種教育特色。

海濱國小師生由校長趙錫清日前帶隊抵達鳥嶼，受到鳥嶼國小師生的熱烈歡迎。當天晚上由鳥嶼國小帶領海濱國小師生，體驗夜照特色課程，利用夜間退潮時，攜帶燈具等裝備，前往鳥嶼的潮間帶進行生態探索。

來自屏東的學生初次體驗夜照，個個懷著興奮又期待的心情，在黑夜中的潮間帶展開學習。潮間帶有各種螺貝、蝦蟹，以及僅能在澎湖觀察到的飛白楓海星，具有特殊生態的截尾海兔……等生物，讓學生大開眼界，驚喜連連。

鳥嶼國小校長鄭文健表示，夜照是澎湖極有特色的一種漁法，由於許多潮間帶生物均為夜行性，在夜間進行課程，可以發現與日間截然不同、更豐富的生態。鳥嶼國小規劃「夜照探險家」的課程，期望讓學生學習地方特色漁法，並開拓自然學習的視野。

擔任活動同行計畫指導教授的屏東大學教授郭明堂則指出，鳥嶼及海濱兩校在計畫推動過程認真且投入，尤其是在實體共學的部分，更是處處可見規劃的用心，值得讚許。兩校下學年度的計畫申請，在全國123所學校申請的激烈競爭中脫穎而出，成為25組入選學校之一，實屬難得。

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  • 澎湖潮間帶自然生態豐富，讓小朋友快樂學習。（記者劉禹慶翻攝）

    澎湖潮間帶自然生態豐富，讓小朋友快樂學習。（記者劉禹慶翻攝）

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相關關鍵字： 夜照 潮間帶 潮間帶生物 飛白楓海星 食漁教育 鳥嶼
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