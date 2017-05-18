醫病》哺乳乳房膿瘍須手術引流 尋求醫師諮詢免受罪

新手媽媽為哺乳吃盡苦頭，有媽媽出現5公分大的乳房膿瘍須手術引流。（記者蘇孟娟攝）

2017-05-18 16:02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕新手媽媽為哺乳吃盡苦頭，有媽媽出現乳房膿瘍須手術引流，卻仍忍受痛楚邊治療哺乳，醫師建議媽媽生產前後應及早接受哺乳諮詢，避免產後受罪。

一名35歲的媽媽，第一胎哺乳時就出現多發處乳腺炎，為哺乳痛苦不堪，到醫院求助後，在醫師建議先退奶處置，讓新手媽媽免於手術之苦，因掛心寶寶的健康，停乳1個月後，新手媽媽不畏之前的苦痛，又積極恢復哺乳，過程中雖又發生3次乳腺炎狀況，仍是咬牙哺乳到孩子滿週歲。

另一名新手媽媽哺乳不久甚至出現乳房紅腫、硬塊，寶寶吸不到奶，連媽媽也疼痛臨崩潰邊緣，求助台中榮總婦女醫學部。

台中榮總婦女醫學部醫師劉芝谷指出，該名媽媽經超音波檢查發現5公分的膿瘍，因媽媽希望能持續哺乳，醫師經進行小傷口切口引流，傷口未縫合，採開放引流，讓婦人邊治療又不中斷哺乳。

劉芝谷說，經個案管理師指導傷口照護及哺乳後自行擠壓殘餘分泌物，讓發炎物質儘量排出，婦人不須接受外科大範圍清創手術，避免乳房變形及留下疤痕，目前術後約1個月，仍持續哺乳中。

劉芝谷說，很多媽媽生產後均希望能哺乳子女，但確實有為數不少的媽媽哺乳過程遭遇乳房腫脹、乳管阻塞、乳腺炎，甚至乳房膿瘍等問題，吃足苦頭，中榮哺乳問題特別門診去年協助1500名哺乳媽媽解決各式哺乳問題，處置後媽媽持續哺乳率達至100%。

台中榮總泌乳個案管理師劉羽嫣指出，很多新手媽媽哺乳時多誤認「有腫塊就要推開」，哺乳過程若發現乳房變硬或有腫塊，多直接揉壓腫塊，設法使其變軟，反讓乳腺發炎處更嚴重，正確做法是在腫脹處週邊輕輕揉壓，增加親餵頻率，若仍無法順利哺乳，儘早尋求醫護人員協助。