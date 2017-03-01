新知》乳癌術前輔助治療讓腫瘤變小 助保留外觀

2017-03-01 18:13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕不少乳癌患者在確診後，極擔心手術須切除女性性徵，身心俱疲，中國醫藥大學附設醫院推動乳癌術前輔助治療，依病患情況，施以術前化療搭配其他療法，有效縮小腫瘤，甚至有機會讓腫瘤消失，將手術範圍縮到最小；一名婦人原腫瘤達4.8公分，經術前輔助治療後，目前腫瘤已成功縮小為2.8公分，病人得以保留乳房外觀。

中國附醫乳房醫學中心主任劉良智指出，乳房常被視為女性象徵，若遇需接受手術切除，勢必對生理及心理造成巨大衝擊，目前醫學進步，乳癌治療方法也有很多選擇。

劉良智表示，術前輔助治療可依照患者不同病情、需求，及腫瘤細胞生物特性等，設計個人化療程，運用化學治療、抗賀爾蒙治療或是標靶治療等；劉良智指出，根據臨床統計，接受術前輔助治療的患者，有近8成腫瘤可成功縮小，甚至有逾5成腫瘤消失。

劉良智指出，等病人腫瘤縮小或消失再進行局部手術，能大幅增加乳房保留程度及美化胸型。

他說，去年就接獲一名婦人罹患2期乳癌，婦人左側乳房的腫瘤大小約4.8公分，經評估後建議術前輔助治療，為她設計了化學治療搭配雙標靶治療的療程，目前腫瘤已成功縮小為2.8公分，現在持續接受治療中。

該名婦人表示，原本得知被診斷罹乳癌時，形同晴天霹靂，之後醫師又建議手術切除，讓她倍感難以接受，畢竟乳房是女性很重要的象徵，輾轉到中國附醫治療，現在她的腫瘤已明顯縮小，再兩次療程就可以手術，重點是得以保留女性的象徵，讓她對後續治療更有信心。