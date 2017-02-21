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醫療診間》小嬰兒不願喝奶 竟救了媽媽一命！

博伊爾與泰迪。（擷取自臉書）

2017-02-21  14:59

〔即時新聞／綜合報導〕拒吃母乳的嬰兒竟救了媽媽一命！英國女子莎拉‧博伊爾（Sarah Boyle）用右胸餵哺6個月大的寶貝兒子泰迪（Teddy）喝母乳時，兒子不但不願喝母乳，甚至露出厭惡表情，由於博伊爾過去曾診斷出右胸有良性腫瘤，加上泰迪一直不願接受餵哺，決定再次前往檢查，卻發現自己得了乳癌，經過半年的化療，博伊爾計畫將接受乳房切除重建手術，與丈夫、兒子攜手面對未來的挑戰。

綜合外電報導，家住斯塔福德郡（Staffordshire）的26歲年輕媽媽莎拉‧博伊爾，去年夏天用右胸要餵哺6個月大的兒子泰迪時，發現原本很喜歡喝母乳的泰迪出現抗拒的行為，不僅變得非常不開心，嘗試推開博伊爾，甚至打她，讓博伊爾十分難過，縱使博伊爾多次調整哺乳的動作，但泰迪依舊抗拒。

又過了兩個月，博伊爾意識到泰迪一直不願喝母乳，是不是自己的身體出了問題，她發現這幾個月來右乳的出乳量不若左乳順暢，且右乳有變形的現象，再加上4年前他曾到醫院檢查發現右乳有個良性腫瘤，越想越不安，是不是小泰迪在告訴媽媽：「媽媽妳生病了！」

去年11月，博伊爾鼓起勇氣到醫院接受檢查，接受超音波掃描等檢查後，醫生發現她的右乳有癌變，而且是第二級三陰性乳癌（TNBC）。當醫生得知是小泰迪最先發現媽媽的胸部有異狀時，讓醫生驚呼難以置信，並表示過去雖有研究顯示嬰兒能夠發現乳房的變化，但並無法證實能發現乳癌病徵。

如今，博伊爾在斯托克大學皇家醫院接受化療，已完成了大半療程。而博伊爾與28歲的丈夫斯蒂文（Steven）也決定再化療一段時間，將進行乳房切除重建手術。

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  • 博伊爾與泰迪。（擷取自臉書）

    博伊爾與泰迪。（擷取自臉書）

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