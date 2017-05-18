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大專生兼任助理將分4種 教學獎助生要有學分

2017-05-18  16:20

〔記者林曉雲／台北報導〕大專校院兼任教學助理屢有「以學習之名行勞動之實」的爭議，高教工會及學生勞動團體抗爭多年，教育部今天修正發布「專科以上學校獎助生權益保障指導原則」，將大專生兼任助理分成4種，除了仍有勞雇型兼任助理之外，學習型兼任助理改稱為「獎助生」，再分為「研究」、「教學」、「附服務負擔」3種，為獎助生加保商業保險，教學獎助生要有正式的學分課程，新制將從8月1日起生效。

教育部高教司長李彥儀和之前被「爆蛋」的高教司專委王淑娟共同對外說明。教育部統計，教學兼任助理全國約有6萬人，其中學習型4萬人、勞雇型2萬人，研究兼任助理因會跟著研究計畫浮動，較難統計。

李彥儀表示，今後不再使用學習型兼任助理的名稱，一律改為獎助生，新制嚴格限縮獎助生的「學習範疇」，教學獎助生的課程學習必須是有學分的必修或選修課程，不得為0學分，而「附服務負擔助學生」則是針對領取助學金的弱勢學生。

李彥儀表示，如果是要支援教授的工作，既然是用政府支持學校的經費，學校應該用「勞雇型」兼任助理來處理；但在「研究」的部分，很多學生跟著老師做研究計畫，甚至與學生自己的論文有關，這塊會界定是「學習」的樣態。

對於教學獎助生，教育部要求學校應踐行一定的程序，包括課程規劃會議、學生代表參與，且占比不得少於十分之一、正式學分課程、授課教師指導。

教育部也要求各校必須在原有的學生團體保險之外，為「獎助生」加保職業災害保險，所需經費由教育部編列補助，有些學生可能要上山下海實習或實驗，也許會發生危險災害，除了既有的學生團體保險之外，學校須為學生投保額外的職業災害保險。至於往後有關學生兼任助理與學校間的勞雇關係認定，則回歸勞動部的指導原則規範。

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  • 大專生兼任助理將分4種，教育部高教司長李彥儀（左）和被爆蛋的專委王淑娟（右）今天共同說明新制，教學獎助生要有正式學分。（記者林曉雲攝）

    大專生兼任助理將分4種，教育部高教司長李彥儀（左）和被爆蛋的專委王淑娟（右）今天共同說明新制，教學獎助生要有正式學分。（記者林曉雲攝）

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