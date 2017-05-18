54款除濕機恐引發自燃 經濟部標檢局籲停用

經濟部標檢局今天公告，共有12個品牌業者的54個型號瑕疵除濕機可能引發自燃，經由商品安全資訊網公告召回訊息。（資料照，記者王錦義攝）

2017-05-18 13:39

〔即時新聞／綜合報導〕民眾使用除濕機應避免長時間使用，否則可能出現機器自燃的意外，經濟部標檢局今天公告，共有12個品牌業者的54個型號瑕疵除濕機可能引發自燃，應立即停用並辦理檢修及更換機板。

據《中央社》報導，經濟部標準檢驗局表示，共有12個品牌業者的54個型號瑕疵除濕機可能引發自燃事故，經由商品安全資訊網公告，包括大同、三洋、東元、聲寶、西屋、吉普生（雷諾）、富及第（雷諾）、歌林、惠而浦、威技、B&Q（Airforce）及Fujimaru等品牌，應立即停用並辦理檢修及更換機板。

報導也提到，民眾選購除濕機應注意是否貼有「商品檢驗標識」，並檢視廠商名稱及地址、電器規格（電壓、消耗功率）及型號等各項標示，如對商品是否經過檢驗合格有疑問，可洽經濟部標準檢驗局免付費電話0800-007-123詢問。