又見黑心過期貨！ 「蝦味先」5產品全面下架

違規產品－蝦味先墨西哥煙燻。（食藥署提供）

2017-05-18 12:26

〔記者吳亮儀／台北報導〕又見黑心過期食品！食品藥物管理署查獲裕榮食品公司將過期原料用於生產蝦味先等五種零食，現場查封過期原料及產品共計約2371.5公斤。

食藥署會同高雄市衛生局、法務部調查局高雄市調處及高雄地方法院檢察署稽查，發現裕榮食品公司內有過期柴魚精粉、無水檸檬酸及紅麴粉等原料，用於生產「蝦味先日式照燒」、「蝦味先蜜烤魷魚」、「蝦味先泡菜」、「蝦味先墨西哥煙燻」及「發芽大豆養生粉（紅麴）」等5項產品。

食藥署表示，這些原料已過期，因此五項產品市面上需全面下架，衛生局要求裕榮公司依食品及其相關產品回收銷毀處理辦法規定進行違規產品下架回收。違規產品應在5月20日0時前完成下架不得販售，依食安法規定，可處六萬元到兩億元罰款。

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違規產品－蝦味先日式照燒。（食藥署提供）

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違規產品－蝦味先蜜烤魷魚。（食藥署提供）

違規產品－發芽大豆養生粉（紅麴）。（食藥署提供）