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藍批台不重視一帶一路 他4字打趴！

2017-05-18  13:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國為期兩天的「一帶一路」（OBOR）高峰論壇，近日甫落幕。國民黨批評，當全球聚焦於一帶一路時，蔡政府卻沉默以對，「自我封閉」地圍繞前瞻計畫打轉。對此，臉書粉專「台灣賦格 Taiwan Fugue」創新詞「痛（いた）い一路」（音唸i-tai-i-ru）打臉！

台灣賦格在貼文中分享本報報導，並以中、日文夾雜寫道，「痛い一路」意即，中國提出一帶一路後，當中投資失利項目不少，將造成經濟與國家發展上，嚴重的負面影響；另舉例句，「國民黨稱台灣應加入中國一帶一路行列，無疑是走上痛い一路的下場」。

網友表示，「那些很關心別國一帶一路的人，卻不見得關心本國的南進政策」；還有人調侃，一帶一路根本是「花錢（田）一路」、「十年後，就用一帶一路來諷刺中國好大喜功的下場」、「一路痛下去的意思」；多數人大讚，「有才啊，這都能酸」、「瞬間笑噴」。

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  • 台灣賦格創新詞「痛い一路」，嘲諷國民黨。（圖擷取自「台灣賦格 Taiwan Fugue」臉書粉專）

    台灣賦格創新詞「痛い一路」，嘲諷國民黨。（圖擷取自「台灣賦格 Taiwan Fugue」臉書粉專）

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相關關鍵字： 一帶一路 中國 南進政策 台灣賦格 Taiwan Fugue 國民黨
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2017年5月18日‧星期四‧丁酉年四月廿三日
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