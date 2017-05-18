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下週油價估漲5角 95無鉛衝破25元

2017-05-18  10:23

〔記者黃佩君／台北報導〕沙烏地阿拉伯與俄國本週聯合發表聲明，表示減產協議將延至明年3月，本週國際油價漲至2週以來高點，站回每桶50美元門檻，根據中油浮動油價公式估計，下週汽柴油將上漲0.5元。

沙烏地阿拉伯及俄羅斯能源部長本週發表聯合聲明，表示已同意將減產協議延長9個月至明年3月，國際原油價格跳漲均達2.8％以上，外界觀望本月25日產油國會議拍板是否延長減產協議，市場看多氣氛瀰漫。而美國能源資訊局 （EIA） 公布美國原油庫存也減少180萬桶，已是連續第6週下降，更帶來油價上漲預期。

截至今天，中油7D3B參考指標原油價格來到每桶50.96美元，較上週的48.86美元上漲達2.1美元，漲幅達4.3％。依浮動油價公式預估，下週國內油價將調漲0.5元。

若調幅如預期，每公升92無鉛汽油23.9元、95無鉛汽油25.4元、超級柴油21.4元。實際油價變化仍以中油週日公布為準。

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  • 國際油價上漲，中油估計下週汽柴油將上漲0.5元。油田示意圖。（路透）

    國際油價上漲，中油估計下週汽柴油將上漲0.5元。油田示意圖。（路透）

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